Metehan SInır Kapısı'nda bir araçta 174 şişe alkollü içki saptandı

Rum Gümrük Dairesi’ne bağlı ekipleri dün Ay.Demet (Metehan) sınır kapısında bir araçta yaptığı aramada 174 şişe alkollü içki tespit etti.

Fileleftheros gazetesi, Gümrük Dairesi ekiplerinin araçta KKTC’den olduğuna inanılan 29 karton kutunun içerisinde yer alan 174 şişe alkollü içki tespit ettiğini ve 47 yaşındaki araç sürücüsünü tutukladığını yazdı.

Habere göre polis bir başka olayda ise 44 yaşındaki bir kişiye ait bir araba galerisinde yaptığı aramada iki aracın içerisinde gümrüğe beyan edilmemiş 198 karton sigara, elektronik sigara kullanımı için 145 kutu sigara ile 4 kilo 920 gram tütün ele geçirdi.

Polis, araba galerisi sahibine 21 bin Euro para cezası verildi.