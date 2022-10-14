Metehan Sınır Kapısı'nda Kaçak Et Ele Geçirildi
14/10/2022
HK
Metehan Sınır Kapısından KKTC’ye geçirilmeye çalışılan 26 kiloya yakın et ele geçirildi. Bir kişi hakkında yasal işlem başlatıldı
Polis Basın Subaylığı'ndan alınan bilgiye göre 13.10.2022 tarihinde, saat 12:00 sıralarında, Lefkoşa’da Ö.A.(E-48)’nın, GKRY bölgesinden satın almış olduğu 25,830 kilogram ağırlığındaki eti, gümrüğe beyan etmeden Metehan Sınır Kapısından KKTC’ye geçirdiği tespit edildi.
Bahse konu şahıs aleyhinde yasal işlem başlatıltı.