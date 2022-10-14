Metehan Sınır Kapısı'nda Kaçak Et Ele Geçirildi

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14/10/2022
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Metehan Sınır Kapısı'nda Kaçak Et Ele Geçirildi

Metehan Sınır Kapısından KKTC’ye geçirilmeye çalışılan 26 kiloya yakın et ele geçirildi. Bir kişi hakkında yasal işlem başlatıldı

Polis Basın Subaylığı'ndan alınan bilgiye göre 13.10.2022 tarihinde, saat 12:00 sıralarında, Lefkoşa’da Ö.A.(E-48)’nın, GKRY bölgesinden satın almış olduğu 25,830 kilogram ağırlığındaki eti, gümrüğe beyan etmeden Metehan Sınır Kapısından KKTC’ye geçirdiği tespit edildi.

Bahse konu şahıs aleyhinde yasal işlem başlatıltı.

14/10/2022 11:55
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TAGS: Metehan Sınır Kapısı
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