Metehan Sınır Kapısı'nda Sahte Pasaportla Yakalanan İki Sanığa 60 Gün Hapis Cezası

Lefkoşa’da bulunan Metehan Sınır Kapısı’ndan ülkeye giriş yaparken polise sahte Azerbeycan pasaportu veren Kıbrıslı Rum Dimitrios Eleftherıadıs ile Rus uyruklu Sergei Semenovich Anıkın hakkındaki dava bugün karara bağlandı.

Lefkoşa Kaza Mahkemesinde Yargıç Jale Ergüden’in huzurundaki davada sanıklar 60 gün hapis cezasına çarptırıldı. Sanıklar dünkü karar duruşmasında öncelikle itham edildi. Sanıklar aleyhlerine getirilen sahte resmi evrakı tedavüle sürme suçunu kabul etti. Sanıklar hakkındaki olgular aktarıldıktan sonra avukatları söz aldı. Dimitrios Eleftherıadıs’in avukatı, müvekkilin böbrek hastası olduğunu, Sergei Semenovich Anıkın’ın avukatı da müvekkilinin kanser hastası olduğunu söyledi. Sanıkların avukatları, müvekkillerinin pişman olduğunu, sabıkaları bulunmadığını, işledikleri suçun kimseye zarar vermediğini belirterek, mülayim bir ceza takdir edilmesini talep etti.

Aktarılan olgular, iddia makamı ve savunmanın beyanlarını değerlendiren Yargıç Jale Ergüden, sanıkları işlediği suçların kamu düzenini bozan suçlardan olduğunu belirtti. Ergüden, bu tür suçların yaygınlaştığına vurgu yaptı.

Hafifletici etkenlere değinen Yargıç Ergüden, sanıkların yaşını, sağlık durumunu, sabıkasız oluşlarını da değerlendirdiğini söyledi.

Ergüden, sanıkları 60 gün süreyle hapis cezasına çarptırdı.

Ne olmuştu

30 Mayıs 2024 tarihinde saat 14.53 sıralarında Lefkoşa’da bulunan Metehan Kara Giriş Kapısında LBJ 418 plakalı araçla geçiş yapmaya çalışan Dimitrios Eleftherıadıs, hem kendisinin hem de yanında yolcu olarak bulunan Sergei Semenovich Anıkın’in pasaportunu görevli memura vermişti.

Dimitrios Eleftherıadıs’in Sergei Semenovich Anıkın için verdiği Azerbeycan pasaportunun sahte olduğu anlaşılmıştı. Bunun üzerine polis, kapıda pasaportlarla ilgili inceleme sürerken aracın arka koltuğunda oturan Sergei Semenovich Anıkın, inip, koşarak askeri yasak bölgeye ihlal edip, KKTC’ye giriş yapıp, olay yerinden kaçmıştı. Tutuklanan Dimitrios Eleftherıadıs’in ifadesinde aracına benzin almak için Ortaköy’de K-PET isimli benzin istasyona gittiğini, o esnada kırmız renk bir aracın yanına yanaştığını ve araçta bulunan tanımadığı iki erkek şahsın güneye geçemediklerini, kardeşleri olan Sergei Semenovich Anıkın’ı kuzeye getirmesini talep edip, karşılığında 100 dolar teklif ettiklerini söylemişti. Polis, sanığın üzerindeki 100 doları emare olarak almıştı. Dimitrios Eleftherıadıs’in yanına petrol istasyonunda yanaşan kırmızı renkli ZUA 002 araç İskele’de tespit edilmiş, Sergei Semenovich Anıkın tutuklanmıştı. Sanıklar, 2 Haziran 2024 tarihinde tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderilmişti.

(Kamalı Haber)