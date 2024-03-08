Metehan sınır kapısından tütün ürünleri geçirmek isteyen şahsa para cezası

ads ads ads ads
08/03/2024

ads
Metehan sınır kapısından tütün ürünleri geçirmek isteyen şahsa para cezası

KKTC’den Güney Kıbrıs’a Metehan sınır kapısından geçiş yaptığı sırada aracında tütün ürünleri tespit edilen şahıs para cezasına çarptırıldı.

Fileleftheros gazetesi, KKTC’den Güney Kıbrıs’a “Ayios Demetios” (Metehan) sınır kapısından geçmek isteyen 21 yaşındaki bir şahsın aracında, KKTC’den alınmış tütün ürünleri tespit edildiğini yazdı.

Habere göre, söz konusu şahsın aracında yapılan aramada, 12 karton sigara ve çeşitli tütün ürünleri tespit edilirken, tutuklanan şahıs bin euro ceza kesilerek serbest bırakıldı.

08/03/2024 10:26
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: haber, kıbrıs
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.