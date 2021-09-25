Metehan yolunda kaza: 3 yaralı
Lefkoşa’da Metehan Sınır Kapısı yakınlarda direksiyon hakimiyetini kaybeden araç sürücüsü yolun solundaki ağaca çarptı
25/09/2021
Lefkoşa’da Metehan Sınır Kapısı yakınlarda direksiyon hakimiyetini kaybeden araç sürücüsü yolun solundaki ağaca çarptı. Olay yerinden öğrenilen bilgiye göre kaza, bugün saat 11.00 sıralarında, KBZ074 plakalı araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana geldi. Kazada 3 kişinin yaralandığı öğrenildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Detaylar gelecek…