Metehan yolunda kaza: 3 yaralı

Lefkoşa’da Metehan Sınır Kapısı yakınlarda direksiyon hakimiyetini kaybeden araç sürücüsü yolun solundaki ağaca çarptı

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25/09/2021

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Metehan yolunda kaza: 3 yaralı

Lefkoşa’da Metehan Sınır Kapısı yakınlarda direksiyon hakimiyetini kaybeden araç sürücüsü yolun solundaki ağaca çarptı. Olay yerinden öğrenilen bilgiye göre kaza, bugün saat 11.00 sıralarında, KBZ074 plakalı araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana geldi. Kazada 3 kişinin yaralandığı öğrenildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Detaylar gelecek…

25/09/2021 11:43
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TAGS: kaza, trafik, haber, kıbrıs,
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