Metehan’da 4 günde, 63 bin giriş çıkış

Polis Genel Müdürlüğü bayram boyunca Metehan Sınır Kapısı’ndan yapılan muhaceret işlemlerini açıkladı.

Bayram tatili süresince Metehan Kara Giriş Kapısında;

• 09.07.2022 tarihinde (Bayramın 1. Günü) görevli sekiz personel ile 16,242 giriş-çıkış,

• 10.07.2022 tarihinde (Bayramın 2. Günü) görevli on personel ile 16,772 giriş-çıkış,

• 11.07.2022 tarihinde (Bayramın 3. Günü) görevli on bir personel ile 15,644 giriş-çıkış,

• 12.07.2022 tarihinde (Bayramın 4. Günü) görevli on personel ile 15,313 giriş-çıkış olmak üzere toplamda 63,971 kişiye muhaceret işlemi yapılmıştır.

Metehan Kara Giriş kapısında artırılan önlemler ve görevlendirilen fazla personel ile hem kuzeyden güneye, hem de güneyden kuzeye geçecek olan araçlar için gerektiğinde mevcut olan üç kabinden (üç şeritten) muhaceret işlemleri yapılmıştır.

KKTC Polis Genel Müdürlüğü tarafından alınan tüm önlemlere rağmen, Metehan Kara Giriş Kapısının GKRY Bölgesinde bulunan geçiş noktalarındaki kontrolün tek şeride düşürülmesi nedeniyle, uzun araç kuyruklarının oluşmasına ve vatandaşlarımızın uzun süre beklemesine sebep olmuştur.

Metehan Kara Giriş Kapısında oluşan yoğunluğun, KKTC Polis Genel Müdürlüğünden kaynaklı olmadığı halkımızın ve kamuoyunun bilgisine saygı ile sunulur.

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13/07/2022 19:19