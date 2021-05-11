Metehan'da aşı eylemi yapılıyor

Ekonomik Örgütler Platformu, Avrupa Birliği’nden (AB) ada geneli için gönderilen Covid-19 aşılarının dağılımının nüfus oranına göre adil bir şekilde yapılmadığı gerekçesiyle eylem yapıyor.

EÖP üyeleri Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB), Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) ve Kıbrıs Türk Otelciler Birliği’nden (KITOB) toplam 40 kişinin gerçekleştireceği pankartlı eylemde, Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki dilde konuşma yapılacak.

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11/05/2021 10:20