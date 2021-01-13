Metehan’da drone ile uyuşturucu sevkiyatı

Rum polisi, Metehan sınır kapısı bölgesinde uçan bir drone’u yakaladı, içinden 60 gram uyuşturucu çıktı.

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13/01/2021

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Metehan’da drone ile uyuşturucu sevkiyatı

Metehan sınır kapısı bölgesinde kuzeye doğru uçan bir drone Rum polisi tarafından yakalandı.

Dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, sınır bölgesi üzerinde uçan drone bölgedeki bir vatandaş tarafından polise bildirildi.

Polisin yaptığı operasyonda ele geçirilen droneda 60 gram uyuşturucu madde bulundu.

Rum polisi uyuşturucuya el koyarken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

13/01/2021 13:17
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TAGS: metehan, drone, uyuşturucu
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