Metehan’da mülkiyet hakları için eylem yapılıyor

Hakların Korunması İnisiyatifi, Kıbrıs Türk toplumunun mülkiyet haklarının korunması amacıyla bugün saat 11.00’de Metehan’da bir araya geldi. İnisiyatif, Kıbrıslı Türklerin mülkiyet haklarına yönelik tehditler ve ekonomik saldırılarla mücadele etmek için eylem düzenledi.

Eylemde yapılan açıklamada, Rum Hükümeti’nin emlak sektörünü çökertme amacıyla saldırıya geçtiği ve bu saldırıların dünya kamuoyunun gündemine taşınacağı belirtildi. İnisiyatif, daha önce Londra, Brüksel ve Strasburg’da basın toplantıları ve görüşmeler düzenleyerek konuyu uluslararası platformlarda gündeme getirmişti.

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği, Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Kıbrıs Türk Otelciler Birliği, Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kıbrıs Türk Barolar Birliği ve Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği gibi önemli sektör temsilcilerinin yer aldığı inisiyatif, mülkiyet haklarının korunması gerektiğini savunarak barış içinde bir çözüm arayışında olduklarını vurguladı.