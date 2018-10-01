Metehan’da geçişler adeta durdu…

Haber Kıbrıs –Özel

Tatili fırsat bilen birçok Rum, gün boyu tatilini kuzeyde geçirdi. Akşam saatlerinde Güneye geçmek isteyen Rumlar hep birlikte geçiş kapılarına akın edince hem geçiş kapısı hem de geçiş kapısına giden yollar tıkandı. Kıbrıslı Rumların güneye geçiş için oluşturduğu kuyrukların bir ucu Sivil Savunma Lefkoşa Bölge Müdürlüğü’ne kadar dayanırken diğer ucu Dereboyu’na kadar uzandı. Sürücüler adeta bezmiş durumda. Birçok sürücü korna basarak durumu protesto ediyor…