Metehan'da kaçak et ve çeşitli yemek malzemelerine el konuldu

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre: Lefkoşa’da Metehan Kara Giriş Kapısından KKTC’ye giriş yapan H.A.(E-24)’nın kullanımında bulunan araçta polis tarafından yapılan aramada, araçta gizli bölme içerisinde muhafaza edilen gümrüğe beyan edilmemiş toplam 50 kg ağırlığında sığır eti ve O.Ö.(K-32)’nün kullanımında bulunan araçta yapılan aramada ise yine gümrüğe beyan edilmemiş toplam 49 adet çeşitli miktarda yemek malzemesi tespit edildi.

Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılırken, polisin soruşturması devam ediyor.

06/12/2019 20:22