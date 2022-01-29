Metehan'da korkutan kaza

Aşırı süratli bir şekilde çembere gelen sürücü duramayıp çembere çarptı.

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29/01/2022

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Metehan'da korkutan kaza

Lefkoşa Metehan bölgesinde az önce meydana gelen kaza görenleri korkuttu. Aşırı süratli bir şekilde çembere gelen sürücü duramayıp çembere çarptı. Ardından takla atarak durabildi. 

 

Polisin yaptığı açıklamaya göre:Trafik Kazası (Metehan Çemberi) 29.01.2022 tarihinde, saat 09:15 sıralarında, Lefkoşa'da Osman Örek Caddesi üzerinde, Tuğluhan Özcanlı (E-27), yönetimindeki LM 013 plakalı araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada Metehan Çemberine yaklaştığı sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağında bulunan trafik adasına çarpıp takla atmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Soruşturma devam etmektedir.

29/01/2022 09:30
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TAGS: Metehan, kaza
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