Metehan’da korkutan kaza

Lefkoşa’da Osman Örek caddesi üzerinde bu akşam saat 19.50 sıralarında trafik kazası meydana geldi. 37 yaşındaki Mertol Mustafa 190 promil alkollü içki tesiri altında sürüdüğü KG 105 plakalı araç ile Metehan çemberine doğru süratli ve dikkatsizce gittiği sırada önünde aynı istikametine doğru giden 49 yaşındaki Fatma İnönü’nün sürüdüğü JR 229 plakalı araca arka kısmından çarptı.

Çarpışmanın ardından kontrolden çıkan KG 105 plakalı araç orta refuje ardından da Metehan çemberine çarparak durabildi. Kaza sonucu yaralanan olmazken KG 105 plakalı araç sürücüsü Mertol Mustafa tutuklandı.