Metehan'da uyuşturucu: 1 tutuklu

Metehan'da kapısında tasarrufunda uyuşturucu bulunan kişi tutuklandı

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09/10/2022

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Metehan'da uyuşturucu: 1 tutuklu

Lefkoşa’da Metehan Kara Giriş kapısında, dün saat 20.00 sıralarında kullanımındaki araçla Güney Kıbrıs'tan KKTC’ye geçiş yapmak isteyen M.T.'nin (E-34) üzerinde ve aracında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan arama sonucu, yaklaşık bir gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile yaklaşık bir gram ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındı.M.T. tutuklandı.

09/10/2022 12:26
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TAGS: Metehan, uyuşturucu, , tutuklu
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