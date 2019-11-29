Metehan’da uyuşturucu

Lefkoşa’da Metehan Kara Giriş Kapısı’ndan KKTC’ye giriş yapan A.M.’nin (E-29) üzerinde ve aracında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü personeli tarafından yapılan aramada, yaklaşık 250 gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, dün akşam 23.00 sıralarında meydana gelen olay sonrası bahse konu şahıs tutuklanırken, uyuşturucu olduğuna inanılan maddeye emare olarak el konuldu.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

29/11/2019 13:46