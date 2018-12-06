Meteoroloji açıkladı: Yağışlar azalacak

Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü, dünkü açıklamalarda öngörülen 100 kilogram üzerindeki yağışların azalacağını ve en fazla yağışın doğu kesimlerde metrekareye 50-60 kg olarak beklendiğini bildirdi.

Açıklama şöyle:

“Yapılan son meteorolojik değerlendirmeler ve analizler sonucunda, bölgemizde devam eden sağanak veya gökgürültülü sağanak yağışların bugün ve yarın akşam saatlerine kadar aralıklı olarak devam edeceği, fakat meteorolojik şartlarda meydana gelen değişiklikle dünkü açıklamalarımızdan farklı olarak öngörülen 100 kg ve üzeri yağış miktarının azalacağı ve en fazla yağışın Doğu kesimlerde 50-60 kg/m² olarak gerçekleşeceği beklenmektedir.”