Meteoroloji Dairesi açıkladı: Yağmur geliyor

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18/11/2022

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Meteoroloji Dairesi açıkladı: Yağmur geliyor

Meteoroloji Dairesi, salı gününden itibaren yağmur beklendiğini açıkladı.

Daireden yapılan açıklamada, 19 - 25 Kasım tarihleri arasında bölgenin alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalmasının beklendiğini kaydedildi.

Bu çerçevede,  hava yarın, pazar ve pazartesi parçalı bulutlu; Salı gününden Cuma gününe kadar ise sağanak yağmurlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 23 – 26 derece dolaylarında seyredecek, rüzgar genellikle kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette, Salı ve Çarşamba günleri kuvvetli ve fırtınamsı rüzgar şeklinde esecek.

18/11/2022 17:51
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TAGS: Meteoroloji Dairesi açıkladı: Yağmur geliyor
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