Meteoroloji Dairesi depremin Antalya Körfezinde 5.0 büyüklüğünde olduğunu açıkladı

Meteoroloji Dairesi, Merkez üssü Antalya Körfezi olan 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Meteoroloji Dairesi'nden yapılan açıklama şöyle:

Bugün saat 21:13 lokalde, Dairemize bağlı AKDENİZ Deprem İstasyonu’ndan yaklaşık 132km uzaklıkta ,ORTA ŞİDDETTE ve aletsel büyüklüğü Richter Ölçeğine göre ML:5.0 olan bir deprem kaydedilmiştir. Yapılan ilk değerlendirme sonucunda depremin merkez üssünün 35.86 Kuzey ve 31.68 Doğu Koordinatlarında, yaklaşık 4 km derinliğinde ANTALYA KÖRFEZİNDE olduğu saptanmıştır."