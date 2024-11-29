Meteoroloji Dairesi depremin Antalya Körfezinde 5.0 büyüklüğünde olduğunu açıkladı

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29/11/2024

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Meteoroloji Dairesi depremin Antalya Körfezinde 5.0 büyüklüğünde olduğunu açıkladı

Meteoroloji Dairesi, Merkez üssü Antalya Körfezi olan 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini  açıkladı.

Meteoroloji Dairesi'nden yapılan açıklama şöyle:

Bugün saat 21:13 lokalde, Dairemize bağlı AKDENİZ Deprem İstasyonu’ndan yaklaşık 132km uzaklıkta ,ORTA ŞİDDETTE ve aletsel büyüklüğü Richter Ölçeğine göre ML:5.0 olan bir deprem kaydedilmiştir. Yapılan  ilk  değerlendirme  sonucunda depremin merkez üssünün  35.86 Kuzey ve 31.68 Doğu Koordinatlarında, yaklaşık 4 km derinliğinde ANTALYA KÖRFEZİNDE olduğu saptanmıştır."

29/11/2024 22:24
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TAGS: Meteoroloji Dairesi depremin Antalya Körfezinde 5.0 büyüklüğünde olduğunu açıkladı
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