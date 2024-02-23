Meteoroloji Dairesi haftalık hava raporunu açıkladı

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23/02/2024

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Meteoroloji Dairesi haftalık hava raporunu açıkladı

Meteoroloji Dairesi nin haftalık hava tahmin raporuna göre hava bulutlu olacak, pazartesi günü sabah sis, öğle ise yer yer yağmur bekleniyor.

Daireden yapılan açıklamaya göre yarından 1 Mart tarihinde kadar en yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 19 - 22 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden orta kuvvette, pazartesi günü güney ve doğu yönlerden orta, yer yer kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

23/02/2024 14:44
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TAGS: hafta sonu, hava,
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