Meteoroloji Dairesi: Kar yağışını iklim değişikliğine bağlamak yanlış

Meteoroloji Dairesi Müdürü Raif İlker Buran, hava sıcaklığının bugüne kadar mevsim normallerinin altında seyrettiği mart ayının son 46 yılın “en soğuk” mart ayı olduğunu açıkladı.

Kar yağışını iklim değişikliğine bağlamanın “yanlış” olacağı değerlendirmesi yapan Buran, iklim değişikliğinin kısa süreli şiddetli yağışlar, şehir selleri, şiddetli rüzgâr ve fırtınalar, kurak dönemler ve toz taşımı şeklinde kendini gösterdiğini belirtti

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20/03/2022 09:33