Meteoroloji Dairesi “kuvvetli yağış” uyarısı yaptı

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09/11/2024

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Meteoroloji Dairesi “kuvvetli yağış” uyarısı yaptı

Meteoroloji Dairesi yarın için “kuvvetli yağış" uyarısı yaptı.

Açıklamaya göre, yarın saat 10.00 ile pazartesi sabahı saat 05.00’e kadar bölgede sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Yağışın, zaman zaman kuvvetli (21-50 kg/m²) yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m²) olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, taşkın, dolu yağışı, yıldırım düşmesi, yağış anında kuvvetli rüzgar ve benzeri olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olmaları istendi.

09/11/2024 11:42
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TAGS: Meteoroloji Dairesi
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