Bunaltıcı sıcaklar sürüyor

Meteoroloji Dairesi Müdürü Buran: “Olağanüstü sıcaklık yok, bizi bunaltan nem…”

ads ads ads ads
03/08/2022
tak

ads
Bunaltıcı sıcaklar sürüyor

Bunaltıcı sıcaklar sürüyor.

Meteoroloji Dairesi Müdürü Raif İlker Buran, Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) yaptığı açıklamada, hava sıcaklığının 41 dereceyi geçmediğini ancak nemin hissedilen sıcaklığı 43-46 derece dolaylarına çıkardığını söyledi.

Geçtiğimiz yıllarda Lefkoşa’da sıcaklığın 46,6 derece ölçüldüğünü, bugünse Lefkoşa’da ölçülen sıcaklığın 37,3 derece olduğunu kaydeden Buran, “Olağanüstü bir sıcaklık yok, bizi bunaltan nem…” dedi.  Buran, yüksek nem nedeniyle sıcakların bunaltmaya devam edeceğini söyledi.

Öte yandan Meteoroloji Dairesi’nin 4- 10 Ağustos tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, hava genellikle açık ve az bulutlu, yarın, Cuma ve cumartesi sabah saatleri yer yer sisli olacak. En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 38-41, sahillerde 33-36 derece dolaylarında olacak.

Rüzgar genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette esecek.

03/08/2022 14:11
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: sıcak, nem, hava,
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.