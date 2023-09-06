Meteoroloji Dairesi Müdürü Buran, sosyal medyada yer alan kasırga ve hortum iddialarını yanıtladı

ads ads ads ads
06/09/2023

ads
Meteoroloji Dairesi Müdürü Buran, sosyal medyada yer alan kasırga ve hortum iddialarını yanıtladı

Meteoroloji Dairesi Müdürü Raif İlker Buran, 10 Eylül Pazar günden itibaren ülkede yağış beklendiğini ancak kasırga veya hortum gibi bir risk bulunmadığını açıkladı.

Buran, sosyal medyada yer alan “12 Eylül tarihinde Kıbrıs için hortum ve kasırga iddialarını” yanıtlayarak, şu anki meteorolojik şartların öyle bir riske işaret etmediğini söyledi.

Konuyla ilgili Türk Ajansı Kıbrıs’ın (TAK) sorusunu yanıtlayan Buran, bölgede 10 Eylül Pazar gününden itibaren yağışlı havanın etkili olacağını ancak sel, kasırga veya hortum tehdidi bulunmadığını kaydetti.

06/09/2023 13:46
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Meteoroloji Dairesi Müdürü, Raif İlker Buran,
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.