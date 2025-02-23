Meteoroloji Dairesi Müdürü Uyardı!

Meteoroloji Dairesi Müdürü Sinan Güneş, ülkeyi etkisi altına alan "oldukça soğuk" hava kütlesinin etkisinin bugün ve yarın devam edeceğini kaydetti.

Güneş, yarından itibaren perşembe gününe kadar sabah saatlerinde don hadisesi beklendiği uyarısında da bulundu.

Türk Haber Ajansı (TAK) muhabirine hava sıcaklıklarına ilişkin değerlendirme yapan Güneş, dün bazı bölgelerde hafif de olsa yer yer karla karışık yağmurların görüldüğünü, ancak bugün itibarıyla herhangi bir yağışın beklenmediğini kaydetti.

Yarın itibarıyla bölgenin yüksek basınç sistemine gireceğini, salı günü itibarıyla da sıcaklıklarda yükselişlerin meydana geleceğini belirten Güneş, yarın 10-13 derece civarlarında olacak en yüksek sıcaklıkların, salı günüyle beraber ise 15-18 derece dolaylarına çıkacağını söyledi.

Güneş, en düşük sıcaklıkların ise periyodun ilk günleri iç kesimlerde eksi-artı 1; sahillerde 2 ile 5 derece dolaylarında seyretmesini beklediklerini, diğer günlerde en düşük sıcaklıkların 5 ile 8 derece civarlarında olacağını ifade etti.

Havanın, pazartesi parçalı bulutlu, zamanla az bulutlu, salı ve çarşamba günü az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, perşembe parçalı bulutlu ve cuma günü parçalı bulutlu olacağına işaret eden Güneş, periyot boyunca rüzgarın ise genellikle kuzey doğu yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli eseceğini kaydetti.