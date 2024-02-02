Meteoroloji Dairesi Müdürü Güneş: Önümüzdeki 3 gün sıcaklık mevsim normallerine çıkacak

Meteoroloji Dairesi Müdürü Sinan Güneş ise bugün ve yarına ilişkin hava tahminini açıkladı.

Buna göre, bugün yer yer hafif sağanak geçişleri beklenirken, yarın parçalı bulutlu ve yine yer yer sağanak yağışlı olacak. Hava sıcaklığının ise mevsim normallerine çıkması bekleniyor. Önümüzdeki 3 gün sıcaklık 15-18 derece dolaylarında olacak.

Öte yandan, Meteoroloji Dairesi dün sabah 08.00’den bu sabah 08.00’e kadar olan sürede bölgelere düşen yağış miktarını da açıkladı. Açıklamaya göre, en çok yağış metrekareye 20 kilogram ile Kantara’ya düştü.

Çamlıbel’de 11; Çayırova, Alayköy ve Boğaz’da 10; Mağusa’da 9; Kozanköy’de 8; Akdeniz’de 7; Esentepe, Karaoğlanoğlu ve Taşkent’te 6; Alevkayası, Beylerbeyi, Koruçam, Mehmetcik ve YDÜ’de 5; Kalkanlı, Alsancak ve Girne’de 4 kilogram yağış kaydedildi.

Diğer yörelerde ise metrekareye 0,1 ile 3 kilogram arasında yağış oldu.