Meteoroloji Dairesi Müdürü’nün görevden alınması ile ilgili tartışma büyüyor

Haber Kıbrıs Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Ekmekçi’nin “Meteoroloji Dairesi Müdürü Raif İlker Buran, Ercan’daki uluslararası kurallara uygun görmediği cihazlara izin vermedi. Görevden alındı. Dairede, gece gündüz çalışan, müdür olma şartlarına sahip 5 kişi var. Bu beş kişi atlanarak, Ercan itfaiyeden bir isim “onay da verecek” nasıl olsa, daire müdürü yapılmak isteniyor. Dairede uzman olsam, daha da kalem oynatmam… Her işiniz kılıfına uydurmaya yönelik.” paylaşımı Facebook’ta gündem oldu.

Müdürün yerine İtfaiyeci atanması ile ilgili tartışma tepkiye yol açarken, Meteoroloji Mühendisleri Odası, konuyu mahkemeye taşıyacakları sinyali verdi.

Ekmekçi’nin paylaşımı altına yorum yapan oda başkanı Mediha Orun Sarp “Mesleğimizin ayaklar altına alınmasına asla izin vermeyeceğiz. Yasal olmayan atama yapılmasına karşı her türlü hukuki süreci başlatmaya hazırız. İmzalarken iki kere düşünsünler” diye yazdı.