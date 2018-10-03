Meteoroloji Dairesi uyardı

Meteoroloji Dairesi Müdürü Raif İlker Buran, yağışların ekim ve kasım aylarında etkili olmasının beklendiğini belirterek, çiftçi ve diğer üreticilerin erkenci olması gerektiğini vurguladı.

Buran, 2017 Ekim ayından 2018 Mayıs ayına kadar olan süreçte yağışların beklenenin yüzde 30 kadar altında kaldığını söyledi. Buran, söz konusu dönemde yağışların kasımda yüzde 8’in üzerinde, aralıkta yüzde 80’in, ocakta yüzde 37’nin, şubatta yüzde 57’nin, martta yüzde 58’in ve nisanda da yüzde 43’ün altında kaldığını hatırlatarak, mayısta yağışların artarak yüzde 107 üzerinde yağış yaşandığı bilgisini verdi.

Raif İlker Buran,“Geride bıraktığımız eylül ayı içerisindeki yağış beklentileri normallerin üzerinde gerçekleşti, bu kadar yağmur beklemiyorduk” dedi.

İçerisinde bulunduğumuz ekim ayının yağış ortalamasının 22,5 mm olduğunu belirten Buran, “Bu ay içerisinde yağışların 20 mm ile 25 mm arası ve normallerin üzerinde seyretmesi bekleniyor” değerlendirmesinde bulundu.

Kasım ayında da yağışların mevsim normallerin üzerinde bir yağış beklediklerini belirten Buran, ülke genelinde 50 mm yağış ortalaması beklediklerini ifade etti.

Aralık ayında özellikle iç kesimlerde ve Mesarya’da mevsim normallerinin altında yağış beklendiğini anlatan Buran, yağışların sahil ve merkezlerde yoğunlaşacağını tahmin ettikleri bilgisini verdi.

2019’un ocak ve şubat aylarında da yağışların mevsim normallerinin altında kalabileceğine işaret eden Buran, “Hemen hemen geçen senelere göre, yarısı kadar yağış bekliyoruz” dedi.

“Çiftçi ve tarımcı erkenci olsun”

Meteoroloji Dairesi Müdürü Buran, ekim ve kasım aylarında yağışların daha etkili gerçekleşmesini beklediklerine dikkat çekerek, bundan dolayı çiftçiler ve yağışlara bağlı olarak üretim yapan vatandaşların erkenci olmasında yarar bulunduğunu vurguladı. Buran, “Ekim ve kasım ayı yağışları öncesi ekim yaparlarsa yağışlardan dolayı daha kazançlı olacaklarını düşünüyorum” dedi.

Yılbaşına doğru yağışların azalacağını tahmin ettiklerini belirten Buran, “Bu aylarda ekim yapacak olanlar, istenilen verimi alamayabilir bu aylarda daha düşük yağış bekliyoruz” şeklinde konuştu.