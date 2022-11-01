Meteoroloji Dairesi yağış miktarlarını açıkladı

Meteoroloji Dairesi dün sabah ve bu sabah 08.00 saatleri arası gerçekleşen yağış miktarlarını açıkladı.

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01/11/2022

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Meteoroloji Dairesi yağış miktarlarını açıkladı

Meteoroloji Dairesi dün sabah ve bu sabah 08.00 saatleri arası gerçekleşen yağış miktarlarını açıkladı.

Daireden yapılan açıklamaya göre son 24 saatte metrekareye Çayönü ve Kaleburnu’nda 16, İskele’de 13, Pile’de 10, Dipkarpaz’da 8 ve Salamis Harabeleri bölgesinde 4 kilogram yağış düştü.

Diğer bölgelerde metrekarede 0,1 ile 3 kilogram arası yapış kaydedildi.

01/11/2022 11:02
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TAGS: yağış, yağmur, meteoroloji, haber, kıbrıs
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