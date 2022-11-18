Meteoroloji Dairesi yağış miktarlarını açıkladı

Meteoroloji Dairesi’nin verilerine göre, bu sabah itibarıyla son 24 saatte en fazla yağış 18 kilogramla Salamis’e düştü.

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18/11/2022

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Meteoroloji Dairesi yağış miktarlarını açıkladı

Meteoroloji Dairesi’nin verilerine göre, bu sabah itibarıyla son 24 saatte en fazla yağış 18 kilogramla Salamis’e düştü.

Meteoroloji Dairesi, dün sabah 08.00’den bu sabah 08.00’e kadar bölgelerde kaydedilen yağış miktarlarını şöyle açıkladı:

“Salamis 18, Koruçam 14, Kırıkkale 8, Mehmetçik 5, Tatlısu  4, Devlet Üretme Çiftlikleri, Geçitkale ve Kantara 3, Akdoğan, Gazimağusa ,Zaferburnu ve Dörtyol 2  kilogram.”

Diğer yörelerde 0, 1 ile 1 kilogram arasında yağış kaydedildi.

18/11/2022 11:58
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TAGS: yağış, yağmur, meteoroloji, haber, kıbrıs
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