Meteoroloji Dairesi yarından itibaren iki gün fırtınamsı rüzgar beklendiğini duyurdu...

Meteoroloji Dairesi yarın ve çarşamba günü rüzgarın yer yer fırtınamsı esebileceğini, çarşamba gün sağanak da beklendiğini duyurdu.

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03/04/2023

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Meteoroloji Dairesi yarından itibaren iki gün fırtınamsı rüzgar beklendiğini duyurdu...

Meteoroloji Dairesi yarın ve çarşamba günü rüzgarın yer yer fırtınamsı esebileceğini, çarşamba gün sağanak da beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji Dairesi'nin 10 Nisan’a kadarki tahminlerine göre, rüzgar genellikle Güney ve Batı yönlerden orta  kuvvette zaman zaman kuvvetli, yarın ve çarşamba yer yer fırtınamsı şeklinde esecek. Havanın genellikle parçalı bulutlu, 5 Nisan Çarşamba günü yer yer sağanak yağmurlu olması  bekleniyor.

Hava sıcaklığı iç kesimler ve sahillerde yarın 26-29 derece, genelde ise 21-24 derece dolaylarında olacak.

03/04/2023 16:35
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TAGS: Meteoroloji Dairesi, hava durumu
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