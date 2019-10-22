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Meteoroloji Dairesi'den sağanak yağmur uyarısı

Hava, hafta boyunca parçalı zamanla çok bulutlu sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu olacak.

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22/10/2019
HK

Güney Kıbrıs'ta aşırı yağış nedeni ile turuncu alarm verildi.

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Meteoroloji Dairesi'den sağanak yağmur uyarısı

Meteoroloji, bugün 10.00 ile 15.00 saatleri arasında yağışların kuzey sahilde ve Beşparmaklar ile Karpaz bölgesinde yer yer etkili olacağını duyurarak, yetkilileri ve vatandaşları tedbirli olması konusunda uyardı.

Güney Kıbrıs Meteoroloji Dairesi turuncu alarm yayınladı. Güney Kıbrıs'ta bugün aşırı yağış nedeni ile 12.00 -18.00 saatleri  arasında turuncu alarm verildi.

Hava, hafta boyunca parçalı zamanla çok bulutlu sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu olacak.

Meteoroloji Dairesi'nden verilen bilgiye göre, 22 – 28 Ekim tarihleri arasında ülke serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Beklenen bu meteorolojik durum nedeniyle hava bu tarihlerde parçalı, zamanla çok bulutlu sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimler ve sahillerde 27 - 30 ºC dolaylarında seyredecek. Rüzgar genellikle Kuzey ve Doğu yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli yağış anında yer yer fırtına şeklinde esecek. 

22/10/2019 08:59
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TAGS: Meteoroloji Dairesi, yağış, yağmur, şiddetli yağış, hava durumu, haber, kıbrıs
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