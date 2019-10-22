Meteoroloji Dairesi'den sağanak yağmur uyarısı

Meteoroloji, bugün 10.00 ile 15.00 saatleri arasında yağışların kuzey sahilde ve Beşparmaklar ile Karpaz bölgesinde yer yer etkili olacağını duyurarak, yetkilileri ve vatandaşları tedbirli olması konusunda uyardı.

Güney Kıbrıs Meteoroloji Dairesi turuncu alarm yayınladı. Güney Kıbrıs'ta bugün aşırı yağış nedeni ile 12.00 -18.00 saatleri arasında turuncu alarm verildi.

Hava, hafta boyunca parçalı zamanla çok bulutlu sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu olacak.

Meteoroloji Dairesi'nden verilen bilgiye göre, 22 – 28 Ekim tarihleri arasında ülke serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Beklenen bu meteorolojik durum nedeniyle hava bu tarihlerde parçalı, zamanla çok bulutlu sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimler ve sahillerde 27 - 30 ºC dolaylarında seyredecek. Rüzgar genellikle Kuzey ve Doğu yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli yağış anında yer yer fırtına şeklinde esecek.

22/10/2019 08:59