HABER KIBRIS

Meteoroloji Dairesi'den Yağmur Açıklaması

Meteoroloji Dairesi, yarından itibaren bir hafta boyunca havanın yağışlı olmasının beklendiğini açıkladı. 

ads
19/10/2018

Meteoroloji Dairesi'den Yağmur Açıklaması

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 20-26 Ekim tarihleri arasında bölgenin genellikle alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor. 
En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 27 – 30 derece dolaylarında seyredecek, rüzgar genellikle kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette yağış anında yer yer kuvvetli olarak esecek. 

Bu habere tepkiniz:
TAGS: Meteoroloji Dairesi, hava durumu, haber, kıbrıs
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2018 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs. Design: LATIS Internet Media Systems