Meteoroloji Dairesi’nden Deprem Açıklaması

Meteoroloji Dairesi, merkezi Güzelyurt Körfezi olan Richter ölçeğine göre 4.5 şiddetinde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Daireden yapılan açıklamada, Lefkoşa deprem İstasyonu’ndan yaklaşık 63 km uzaklıkta hafif şiddette ve aletsel büyüklüğü Richter ölçeğine göre 4.5 şiddetinde bir deprem kaydedildiği bildirildi.

Depremin merkez üssünün Güzelyurt Körfezi’nde yaklaşık 5.5 km. derinliğinde olduğu saptandı

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31/05/2021 11:17