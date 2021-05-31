Meteoroloji Dairesi’nden Deprem Açıklaması

 Meteoroloji Dairesi, merkezi Güzelyurt Körfezi olan Richter ölçeğine göre 4.5 şiddetinde deprem meydana geldiğini duyurdu. 

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31/05/2021

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Meteoroloji Dairesi’nden Deprem Açıklaması

 Meteoroloji Dairesi, merkezi Güzelyurt Körfezi olan Richter ölçeğine göre 4.5 şiddetinde deprem meydana geldiğini duyurdu. 
Daireden yapılan açıklamada, Lefkoşa deprem İstasyonu’ndan yaklaşık 63 km uzaklıkta hafif şiddette ve aletsel büyüklüğü Richter ölçeğine göre 4.5 şiddetinde bir deprem kaydedildiği bildirildi. 
Depremin merkez üssünün Güzelyurt Körfezi’nde yaklaşık 5.5 km. derinliğinde olduğu saptandı

31/05/2021 11:17
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TAGS:  Meteoroloji Dairesi, Güzelyurt Körfezi, deprem
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