Meteoroloji Dairesi'nden Deprem Açıklaması!

Meteoroloji Dairesi, Limasol'daki depremin Richter ölçeğine göre 3.9 şiddetinde olduğu bildirildi.

Meteoroloji Dairesi, sabah saatlerinde Limasol’da gerçekleşen depreme ilişkin rapor yayımladı.

Raporda şu ifadelere yer verildi:

“Bugün saat 09.16 lokalde, Dairemize bağlı Lefkoşa Deprem İstasyonu’ndan yaklaşık 75 km uzaklıkta, hafif şiddette ve aletsel büyüklüğü Richter Ölçeğine göre ML:3,9 olan bir deprem kaydedilmiştir. Yapılan ilk değerlendirme sonucunda depremin merkez üssünün 34.52 Kuzey ve 32.69 Doğu Koordinatlarında, yaklaşık 6,0 km derinliğinde Limasol olduğu saptanmıştır.”

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19/11/2022 11:28