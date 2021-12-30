Meteoroloji Dairesi’nden etkili yağış uyarısı

Kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli yağış yarın öğle saatlerine kadar sürecek

Meteoroloji Dairesi, ülke genelinde etkili yağışın, yarın saat 14.00’e kadar devam etmesinin beklendiğini duyurarak, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması çağrısında bulundu.

Daire’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Yapılan son meteorolojik değerlendirme ve analizler sonucunda bölgemizde devam eden yağışların kuvvetli (21- 50 kg/m²), yer yer çok kuvvetli (51 -75 kg/m²) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olmaları tavsiye edilir.”

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30/12/2021 12:33