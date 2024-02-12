Meteoroloji Dairesi'nden fırtına uyarısı!

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12/02/2024

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Meteoroloji Dairesi'nden fırtına uyarısı!

Meteoroloji Dairesi, denizlerinde “fırtınamsı rüzgarın” bugün saat 18.00'den, Çarşamba günü saat 10.00’a kadar etkili olacağını açıkladı.

Bölge deniz sahalarından Taurus’da bugün saat 18.00’den itibaren çarşamba saat 10.00’a kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nin son tahminlerine göre, bölge deniz sahalarından Taurus’da, kuzey ve doğu yönlerden esen rüzgar zamanla kuvvetlenerek, “7” kuvvetinde ve “fırtınamsı” rüzgar olarak esecek.

12/02/2024 20:12
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TAGS: Meteoroloji Dairesi’nden fırtına uyarısı!
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