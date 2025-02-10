Meteoroloji Dairesi'nden kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Dairesi, kuzey sahil bölgesi için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

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10/02/2025

Meteoroloji Dairesi'nden kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Dairesi, kuzey sahil bölgesi için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, kuvvetli yağışın yarın 04.00 ile 14.00 saatleri arasında etkili olması bekleniyor.

Açıklamada, “Yapılan son meteorolojik değerlendirme ve analizler sonucunda bölgemizde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların özellikle kuzey sahil  bölgesinde yer yer kuvvetli (21 - 50 kg/m²) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olması tavsiye edilir.” denildi.

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TAGS: Meteoroloji Dairesi, hava durumu, haber, kıbrıs
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