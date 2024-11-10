Meteoroloji Dairesi'nden kuvvetli yağış uyarısı...

Meteoroloji Dairesi bugün için denizde fırtına ve kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Daire bölge denizlerinden Taurus'ta kuzey ve doğu yönlerden “7” kuvvetinde “fırtınamsı rüzgar” şeklinde esen rüzgarın zamanla kuvvetlenerek "8" kuvvetinde ve "fırtına" şeklinde devam etmesinin beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji Dairesi tarafından yapılan yazılı açıklamada sabah 5.00’te başlayan rüzgarın 14.00’e kadar süreceği öngörüsünde bulunuldu.

"Kuvvetli yağış" uyarısı da yapan Meteoroloji Dairesi'ne göre bugün 10.00 ile yarın sabah saat 05.00’e kadar bölgede sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Yağışın, zaman zaman kuvvetli (21-50 kg/m²) yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m²) olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, taşkın, dolu yağışı, yıldırım düşmesi, yağış anında kuvvetli rüzgar ve benzeri olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olmaları istendi.

Önceden bugün için sarı alarm uyarısında bulunulan Güney Kıbrıs’ta da alarm seviyesi yükseltilerek turuncu alarmla geçildi, şiddetli gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı.