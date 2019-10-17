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Meteoroloji Dairesi’nden önemli uyarı

Meteoroloji Dairesi: Yağışların yer yer etkili olması bekleniyor…  Vatandaşlar tedbirli olsun

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17/10/2019

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Meteoroloji Dairesi’nden önemli uyarı

Meteoroloji Dairesi yağışların yer yer etkili olmasının beklendiğini açıklayarak, tedbirli olunması uyarısında bulundu.

Daireden yapılan yazılı açıklamada,     yapılan son meteorolojik değerlendirme ve analizler sonucunda bölgede devam eden sağanak veya gök gürültülü sağanak yağışların yer yer etkili olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (dolu yağışı, su baskını, yıldırım düşmesi) karşı yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olmaları tavsiye edildi.

17/10/2019 18:22
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TAGS: Meteoroloji Dairesi’nden önemli uyarı, haber, kıbrıs,
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