Meteoroloji Dairesi’nden önemli uyarı
20/10/2019
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Meteoroloji Dairesi, doğu kesimleri için kuvvetli sağanak uyarısında bulundu.
Meteoroloji Dairesi, yaptığı açıklamada, yapılan son meteorolojik değerlendirme ve analizler sonucunda, bölgede beklenen sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışların, 14.00-18.00 saatleri arasında, doğu kesimlerde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2) olmasının beklendiğini belirtti.
Açıklamada, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olmaları tavsiye edildi.