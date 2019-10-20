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Meteoroloji Dairesi’nden önemli uyarı

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20/10/2019

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Meteoroloji Dairesi’nden önemli uyarı

Meteoroloji Dairesi, doğu kesimleri için kuvvetli sağanak uyarısında bulundu.

Meteoroloji Dairesi, yaptığı açıklamada, yapılan son meteorolojik değerlendirme ve analizler sonucunda, bölgede beklenen sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışların, 14.00-18.00 saatleri arasında, doğu kesimlerde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2) olmasının beklendiğini belirtti.

Açıklamada, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olmaları tavsiye edildi.

20/10/2019 12:35
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TAGS: Meteoroloji Dairesi’nden önemli uyarı, haber, kıbrıs,
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