Meteoroloji Dairesi'nden önemli uyarı

Meteoroloji Dairesi, yetkilileri ve vatandaşları yaşanabilecek olumsuzluklar karşısında tedbirli olmaları konusunda uyardı. 

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07/01/2020
HK

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Meteoroloji Dairesi'nden önemli uyarı

Meteoroloji Dairesi, etkili yağışların Cumaya kadar süreceğini duyurarak, yetkilileri ve vatandaşları yaşanabilecek olumsuzluklar karşısında tedbirli olmaları konusunda uyardı. 

Dairenin yayımladığı meteorolojik uyarıya göre, bölgede devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların bugün 12.00’den cuma günü öğle saatlerine kadar etkili olması; yer yer metrekareye 21 ile 50 kilogram arasında yağmur düşmesi bekleniyor.

07/01/2020 14:37
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TAGS: Meteoroloji Dairesi, hava durumu, haber, kıbrıs
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