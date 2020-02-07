Meteoroloji Dairesi’nden önemli uyarı

Meteoroloji Dairesi, bugün ve yarın için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulunarak, rüzgarın yarın yön değiştirerek kuzey ve batı yönlerden esmeye devam edeceğini bildirdi.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamada, dün öğle saatlerinde başlayan rüzgar ve fırtınanın yarın sona ermesinin beklendiği kaydedildi.

Daireden yapılan açıklamada, “Yapılan son meteorolojik değerlendirmeler ışığında güney ve batı yönlerden kuvvetli (39-49km/saat) zaman zaman fırtına (62-74km/saat) şeklinde esen rüzgarın cumartesi sabah saatlerinden itibaren yön değiştirerek kuzey ve batı yönlerden esmeye devam etmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olmaları tavsiye edilir” denildi.

07/02/2020 20:51