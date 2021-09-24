Meteoroloji Dairesi’nden sis uyarısı!

Ülkenin 25 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında genellikle alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor. Önümüzdeki hafta çarşamba, perşembe ve cuma günleri sabah saatleri yer yer sisli olacak.

Meteoroloji Dairesi’nin son tahminlerine göre, hava, yarından itibaren salı gününe kadar açık ve az bulutlu, çarşamba, perşembe, cuma ise açık ve az bulutlu sabah saatleri yer yer sisli geçecek.

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde 32-35 derece, sahillerde ise 28-31 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette esecek.

Bu habere tepkiniz:



24/09/2021 14:14