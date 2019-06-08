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Meteoroloji Dairesi’nden Toz Uyarısı

Meteoroloji Dairesi, bu gece yarısından itibaren toz zerreciklerinin pazartesi gece yarısına kadar hava kirliliği yaratacağı uyarısında bulundu.

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08/06/2019

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Meteoroloji Dairesi’nden Toz Uyarısı

Meteoroloji Dairesi, bu gece yarısından itibaren toz zerreciklerinin pazartesi gece yarısına kadar hava kirliliği yaratacağı uyarısında bulundu. 
Daireden yapılan açıklamada, Orta Doğu üzerinden taşınan toz zerreciklerinin bölgede hava kirliliği yaratması beklendiğinden toza karşı hassasiyeti olan vatandaşların tedbirli olmaları tavsiye edildi. 

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TAGS: Meteoroloji Dairesi, hava durumu, haber, kıbrıs
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