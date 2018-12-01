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Meteoroloji Dairesi’nden yağış raporu...

 KKTC’de bu sabah saat 08.00  itibarıyla son 24 saatte en fazla yağmur metrekareye 26 kg ile Yakın Doğu Üniversitesi’nde  (YDÜ) kaydedildi.

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01/12/2018

Meteoroloji Dairesi’nden yağış raporu...

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, yağışların yörelere göre dağılımı şöyle:

“YDÜ  26 kg, Beyarmudu, Kantara, Mehmetcik 21 kg, Geçitkale 18 kg, Ziyamet 16 kg, Akdoğan 15 kg, Akıncılar 13 kg, Devlet Üretme Çiftliği, Tatlısu  11 kg, Lefkoşa 10 kg, Yenierenköy, Mallıdağ, Sandallar  9kg”.

Diğer yörelerde ise,  0,4 ile 8 kg/m² arası yağış kaydedildi.

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TAGS: Meteoroloji Dairesi, hava durumu, haber, kıbrıs
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