Meteoroloji Dairesi'nden yağış ve fırtına uyarısı

Meteoroloji Dairesi bugün ve yarın için şiddetli yağış ve fırtına uyarısında bulunarak, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunmasını istedi.

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03/12/2024

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Meteoroloji Dairesi'nden yağış ve fırtına uyarısı

 

Meteoroloji Dairesi beklenen kuvvetli sağanak (21 - 50 kg/m2) ve gök gürültülü sağanaklar sırasında ve sonrasında oluşabilecek olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu.

Daireden yapılan açıklamada olası sel, taşkın, dolu, yıldırım, fırtınamsı rüzgâr vb. doğa olaylarına karşı tedbirli olunması istendi.

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TAGS: Meteoroloji Dairesi, hava durumu, haber, kıbrıs
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