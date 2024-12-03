Meteoroloji Dairesi'nden yağış ve fırtına uyarısı
Meteoroloji Dairesi bugün ve yarın için şiddetli yağış ve fırtına uyarısında bulunarak, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunmasını istedi.
YAYIN TARİHİ:
03/12/2024
Meteoroloji Dairesi beklenen kuvvetli sağanak (21 - 50 kg/m2) ve gök gürültülü sağanaklar sırasında ve sonrasında oluşabilecek olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu.
Daireden yapılan açıklamada olası sel, taşkın, dolu, yıldırım, fırtınamsı rüzgâr vb. doğa olaylarına karşı tedbirli olunması istendi.
YAYIN TARİHİ: