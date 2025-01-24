Meteoroloji, denizlerde "7" şiddetinde fırtınamsı rüzgar uyarısında bulundu

Meteoroloji Dairesi, bölge denizlerinde "7" kuvvetinde fırtınamsı rüzgar beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji Daire’sinden yapılan açıklamada, rüzgarın yarın 17.00’den Pazar 17.00’ye kadar etkili olacağı kaydedildi.

Açıklamada, “Bölgemiz denizlerinden Doğu Taurus'ta kuzey ve doğu, Batı Taurus'ta güney ve doğu yönlerden esmekte olan rüzgarın zamanla şiddetlenerek '7' kuvvetinde ve 'fırtınamsı rüzgar' şeklinde esmesi beklenmektedir.” denildi.