ad

Meteoroloji duyurdu! Yağmur Geliyor

Havanın önümüzdeki günlerde yağmurlu geçmesi bekleniyor

ads
20/11/2019
HK

ads
Meteoroloji duyurdu! Yağmur Geliyor

Havanın hafta boyunca yağmurlu geçmesi bekleniyor. 
Meteoroloji Dairesi’nden verilen bilgiye göre, hava yarın açık ve az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, cuma parçalı bulutlu öğleden sonra yer yer hafif sağanak yağmurlu, cumartesi parçalı zamanla çok bulutlu, pazar parçalı bulutlu, pazartesi parçalı çok bulutlu öğleden sonra yer yer yağmurlu, salı ve çarşamba parçalı çok bulutlu yer yer sağanak veya gökgürültülü sağanak yağmurlu olacak. 
En yüksek hava sıcaklığı iç kesimler ve sahillerde 23 - 26 ºC dolaylarında seyredecek. Rüzgar genellikle Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette esecek.

20/11/2019 16:54
ad

Bu habere tepkiniz:
TAGS: Meteoroloji Dairesi, hava durumu, haber, kıbrıs
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.