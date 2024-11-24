Meteoroloji, kuvvetli fırtınanın sabah saatlerinde etkisini azaltacağını duyurdu

Meteoroloji Dairesi, kuvvetli fırtına şeklinde esen rüzgarın, sabah saatlerinde etkisini azaltarak yer yer fırtınamsı rüzgar şeklinde eseceğini duyurdu.

Meteoroloji Dairesi yaptığı açıklamada, güncellenen meteorolojik veriler ve son yapılan analizleri kamuoyuyla paylaştı.

Açıklamada, yarın sabah 06.00 ile 15.00 saatleri arasında, 75-88 km/saat şeklinde esen rüzgarın etkisini azaltarak, kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtınamsı rüzgar şeklinde esmesinin beklendiği kaydedildi.