Meteoroloji tozlu hava uyarısında bulundu
Meteoroloji Dairesi’nin verilerine göre, bölgemize orta doğu üzerinden taşınan toz nedeniyle olumsuz etkileniyor.
03/11/2018
Meteoroloji Dairesi toz taşınımından dolayı oluşacak olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu.
Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, ülkede bugün yüksek basınç sistemi ile ılık, ardından 9 Kasıma kadar ise alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesi etkili olacak.
Hava, genellikle parçalı bulutlu olacak; yarından itibaren ise Salı gününe kadar yer yer sağanak yağmur görülecek.
Rüzgar, genellikle Kuzey ve Doğu yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli, yarın ise kuvvetli zaman zaman ‘Fırtınamsı’ olarak esecek.