HABER KIBRIS

Meteoroloji tozlu hava uyarısında bulundu

Meteoroloji Dairesi’nin verilerine göre, bölgemize orta doğu üzerinden taşınan toz nedeniyle olumsuz etkileniyor.

ads
03/11/2018

Meteoroloji tozlu hava uyarısında bulundu

Meteoroloji Dairesi toz taşınımından dolayı oluşacak olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, ülkede bugün yüksek basınç sistemi ile ılık, ardından 9 Kasıma kadar ise alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesi etkili olacak.

Hava, genellikle parçalı bulutlu olacak; yarından itibaren ise Salı gününe kadar yer yer sağanak yağmur görülecek.

Rüzgar, genellikle Kuzey ve Doğu yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli, yarın ise kuvvetli zaman zaman ‘Fırtınamsı’ olarak esecek.

Bu habere tepkiniz:
TAGS: Meteoroloji Dairesi, hava durumu, haber, kıbrıs
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2018 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs. Design: LATIS Internet Media Systems