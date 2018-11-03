Meteoroloji tozlu hava uyarısında bulundu

Meteoroloji Dairesi toz taşınımından dolayı oluşacak olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, ülkede bugün yüksek basınç sistemi ile ılık, ardından 9 Kasıma kadar ise alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesi etkili olacak.

Hava, genellikle parçalı bulutlu olacak; yarından itibaren ise Salı gününe kadar yer yer sağanak yağmur görülecek.

Rüzgar, genellikle Kuzey ve Doğu yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli, yarın ise kuvvetli zaman zaman ‘Fırtınamsı’ olarak esecek.